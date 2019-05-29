Группа Куйвашева в Госсовете придумала, как строить школы быстрее

Подгруппа президиума Госсовета, которой руководит губернатор Евгений Куйвашев, предложила изменить СанПиНы и СниПы, чтобы ускорить строительство школ. Сейчас к старым зданиям, предъявляют те же требования, что и к новым. Участники заседания предложили смягчить требования к расположению окон и участкам, на которых можно строить школы, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Нормы и правила серьезно ограничивают нас в выборе вариантов создания дополнительных мест в школах, особенно в условиях сложившейся городской застройки, когда зачастую единственным способом решения проблемы является полная реконструкция здания школы, построенного в 30-е — 80-е годы прошлого века», — отметил Евгений Куйвашев.

Предложения должны рассмотреть Минстрой, Роспотребнадзор и Минпросвещения. К 2025 году школьники региона должны учиться в одну смену. Для этого нужно строить по 20 зданий в год.