Екатеринбургская фирма «потеряла» две тонны фруктов на складе

Фирме из Екатеринбурга грозит штраф за пропавшие фрукты. Представитель компании подал в таможню декларации на ввоз продукции из Вьетнама весом две тонны и попросил разрешение разместить ее на собственном складе без документов. Документы, подтверждающие качество экзотических фруктов, фирма должна была получить позднее.

Таможенники учли, что продукция портится быстро, и пропустили партию условно. Но при проверке выяснилось, что фруктов на складе нет, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления. Владелец продукции предъявил документы, из которых следовало, что товар списали. Но представитель фирмы не мог продать или уничтожить фрукты до тех пор, пока не оформит выпуск товара.

Теперь за нарушение закона компании грозит штраф. Его сумму установят в зависимости от стоимости продукции.