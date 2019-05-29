Четверо свердловчан могут сесть на 20 лет за торговлю наркотиками

Сотрудники регионального следственного управления завершили производство по делу четырех наркоторговцев. По версии следствия , в 2017 году двое мужчин и женщин делали закладки на территории Серова , Тюмени , Ханты-Мансийска и Нового-Уренгоя. Клиентов искали в мессенджерах , товар фасовали на съемной квартире. Через год они привлекли внимание ФСБ. В квартире нашли килограмм криминального товара , телефоны и ноутбуки.





« Специалисты ЭКЦ ГУ МВД области провели 25 сложных комплексных химических , биологических и дактилоскопических судебных экспертиз. Исследование подтвердило причастность задержанных к наркобизнесу. Все обвиняемые на протяжении следствия отрицали свою причастность к совершению преступлений», — сообщили пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



