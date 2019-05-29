Четверо свердловчан могут сесть на 20 лет за торговлю наркотиками
13:22, 29 Май 2019
Следователи доказали, что они делали закладки по всей области.
Сотрудники регионального следственного управления завершили производство по делу четырех наркоторговцев. По версии следствия, в 2017 году двое мужчин и женщин делали закладки на территории Серова, Тюмени, Ханты-Мансийска и Нового-Уренгоя. Клиентов искали в мессенджерах, товар фасовали на съемной квартире. Через год они привлекли внимание ФСБ. В квартире нашли килограмм криминального товара, телефоны и ноутбуки.
«Специалисты ЭКЦ ГУ МВД области провели 25 сложных комплексных химических, биологических и дактилоскопических судебных экспертиз. Исследование подтвердило причастность задержанных к наркобизнесу. Все обвиняемые на протяжении следствия отрицали свою причастность к совершению преступлений», — сообщили пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Один из мужчин уже отбывает наказание за другое преступление, остальные ждут решения суда под подпиской о невыезде. За незаконный сбыт наркотиков им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
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