Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Кольцово возобновили рейс Екатеринбург – Воронеж

18:03, 28 Май 2019
6.jpg
Фото: ЕТВ
Первый вылет запланирован на 7 июня.

Аэропорт Кольцово возобновляет рейс из Екатеринбурга в Воронеж. Полеты будет выполнять авиакомпания «РусЛайн». Первый рейс состоится 7 июня, сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. Вылеты запланировали на понедельники и пятницы. Из Екатеринбурга в 06:40, обратно в 00:35 по местному времени.

Лететь до Воронежа и в Екатеринбург придется два часа 35 минут. Рейсы будут выполнять на Bombardier CRJ-200. В эти самолеты можно посадить 50 человек.

Твое место в конфликте между сквером и храмом
У екатеринбургского противостояния не две, а множество граней. Какая твоя? Определись. Тест ЕТВ.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Кольцово возобновили рейс Екатеринбург – Воронеж »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Воронеж, самолет, аэропорт, Кольцово, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Я как будто побывала в аду»: уральцы — о катастрофе в Шереметьево
Происшествия
«Я как будто побывала в аду»: уральцы — о катастрофе в Шереметьево
ЕТВ выяснил, что происходило в аэропорту после аварийной посадки лайнера. Пассажиры всю ночь ждали вылета и гадали, в чем причина задержки.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
От Валентины Макаровой
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова