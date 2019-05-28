В Кольцово возобновили рейс Екатеринбург – Воронеж

Аэропорт Кольцово возобновляет рейс из Екатеринбурга в Воронеж. Полеты будет выполнять авиакомпания «РусЛайн». Первый рейс состоится 7 июня, сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. Вылеты запланировали на понедельники и пятницы. Из Екатеринбурга в 06:40, обратно в 00:35 по местному времени.

Лететь до Воронежа и в Екатеринбург придется два часа 35 минут. Рейсы будут выполнять на Bombardier CRJ-200. В эти самолеты можно посадить 50 человек.