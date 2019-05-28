В Екатеринбурге закроют самый загруженной участок Восточной
16:59, 28 Май 2019
Рабочие будут работать по ночам, чтобы не создавать пробок.
В Екатеринбурге на ремонт закрывают участок улицы Восточной от Первомайской до Челюскинцев. Этот отрезок является самым загруженным, поэтому работы будут проводить по ночам с 22:00 до 6:00, сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонт продлится с 28 мая по 10 июня.
Капитальный ремонт также начинается на участке Патриса Лумумбы от Рижского переулка до улицы Военной. Там работы будут вести круглосуточно, поэтому автомобилистам придется объезжать участок по Ангарской.
В Екатеринбурге также грядут масштабные перекрытия Макаровского моста. Работы продлятся с 1 июня по 1 июля. После этого трамваи и автомобили поедут новой части моста.
Твое место в конфликте между сквером и храмом
У екатеринбургского противостояния не две, а множество граней. Какая твоя? Определись. Тест ЕТВ.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.