В Екатеринбурге закроют самый загруженной участок Восточной 

В Екатеринбурге на ремонт закрывают участок улицы Восточной от Первомайской до Челюскинцев. Этот отрезок является самым загруженным , поэтому работы будут проводить по ночам с 22:00 до 6:00 , сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонт продлится с 28 мая по 10 июня.





Капитальный ремонт также начинается на участке Патриса Лумумбы от Рижского переулка до улицы Военной. Там работы будут вести круглосуточно , поэтому автомобилистам придется объезжать участок по Ангарской.





В Екатеринбурге также грядут масштабные перекрытия Макаровского моста. Работы продлятся с 1 июня по 1 июля. После этого трамваи и автомобили поедут новой части моста.