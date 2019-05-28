В Екатеринбурге продают квартиру в стиле ар-деко за 55 миллионов
11:38, 28 Май 2019
Жильцы «Антареса» избавляются от своей недвижимости с уникальным ремонтом.
В ЖК «Антарес» появилось сразу два предложения о продаже недвижимости. Владельцы хотят избавиться от квартир с ремонтом в викторианском стиле и в стиле ар-деко.
Первая продается за 19 миллионов рублей — это двухкомнатная квартира в 90,3 квадратных метра на четвертом этаже. «Мебель, техника и материалы отделки исключительно премиальных марок», — говорится в объявлении на сайте N1.RU. И в это как-то сразу верится, глядя на фотографии:
Первая продается за 19 миллионов рублей — это двухкомнатная квартира в 90,3 квадратных метра на четвертом этаже. «Мебель, техника и материалы отделки исключительно премиальных марок», — говорится в объявлении на сайте N1.RU. И в это как-то сразу верится, глядя на фотографии:
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Вторая квартира в том же ЖК стоит на порядок больше — 55 миллионов рублей. Четырехкомнатное жилье площадью 200 квадратных метров выполнено в стиле ар-деко.
Третий вариант с необычным ремонтом предлагают на Юго-Западе, в ЖК «Московский». Там представлена квартира за 11,8 миллиона рублей с золотым креслом-каретой, фиолетовым диваном, камином, кроватью с бирюзовым подголовником и двумя санузлами.
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