В Екатеринбурге продают квартиру в стиле ар-деко за 55 миллионов

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Первая продается за 19 миллионов рублей — это двухкомнатная квартира в 90,3 квадратных метра на четвертом этаже. « Мебель , техника и материалы отделки исключительно премиальных марок», — говорится в объявлении на сайте N1.RU. И в это как-то сразу верится , глядя на фотографии:

В ЖКАнтарес» появилось сразу два предложения о продаже недвижимости. Владельцы хотят избавиться от квартир с ремонтом в викторианском стиле и в стиле ар-деко.