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Трассу Екатеринбург – Шадринск – Курган отремонтировали досрочно

16:22, 28 Май 2019
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Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

Работы на участке возле деревни Часовая должны были завершить к 1 августа, но успели раньше.

Дорожные рабочие досрочно отремонтировали участок трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Они обновили асфальт на отрезке дороги с 74 по 77 километр возле деревни Часовая, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Реконструкцию участка должны были закончить к 1 августа, но это удалось сделать раньше.

Рабочие приостановили разрушение верхнего слоя покрытия, восстановили важные свойства асфальта — ровность и сцепление. Теперь автомобилисты могут не беспокоиться за свои машины.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Уралуправтодор, трасса , ремонт дорог, Екатеринбург
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