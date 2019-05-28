Трассу Екатеринбург – Шадринск – Курган отремонтировали досрочно
16:22, 28 Май 2019
Работы на участке возле деревни Часовая должны были завершить к 1 августа, но успели раньше.
Дорожные рабочие досрочно отремонтировали участок трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Они обновили асфальт на отрезке дороги с 74 по 77 километр возле деревни Часовая, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Реконструкцию участка должны были закончить к 1 августа, но это удалось сделать раньше.
Рабочие приостановили разрушение верхнего слоя покрытия, восстановили важные свойства асфальта — ровность и сцепление. Теперь автомобилисты могут не беспокоиться за свои машины.
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