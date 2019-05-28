Tele-club потребовал, чтобы «Салют» вернул 2,4 миллиона за аренду
Арбитражный суд Свердловской области принял в рассмотрение иск Tele-club к кинотеатру «Салют». Согласно материалам дела, опубликованным на сайте суда, Tele-club Touring потребовал вернуть ему 2,4 миллиона рублей. Как рассказал ЕТВ исполняющий обязанности директора «Салюта» Федор Кириллов, это деньги, перечисленные по договору аренды помещений в кинотеатре «Колизей».
Кириллов объяснил, что проводился конкурс на аренду помещений в «Колизее» для размещения общепита. Конкурс выиграл Tele-club. Срок аренды составил три месяца, но из-за того, что кинотеатр является объектом культурного наследия, документы было необходимо согласовать с управлением охраны памятников. Срок согласования — 45 дней. Поэтому пользоваться помещением в течение всего срока арендатор не смог бы.
Tele-club согласился на условия, и с ним заключили договор. Но общепит в «Колизее» так и не появился. Кроме того, акт приема помещений в аренду Tele-club не подписал. Но после того, как истек срок аренды, он заплатил 2,4 миллиона рублей и предложил оформить новый договор. А спустя год Tele-club подал в суд.
На момент публикации новости ЕТВ не удалось получить комментарий от представителей Tele-club. Кто прав, а кто виноват в этой ситуации, решит Арбитражный суд. Заседание назначили на 2 июля. К делу также привлекли экс-директора «Салюта» Сергея Федякова и департамент по управлению муниципальным имуществом.