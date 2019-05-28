Tele-club потребовал, чтобы «Салют» вернул 2,4 миллиона за аренду

Арбитражный суд Свердловской области принял в рассмотрение иск Tele-club к кинотеатру «Салют». Согласно материалам дела, опубликованным на сайте суда, Tele-club Touring потребовал вернуть ему 2,4 миллиона рублей. Как рассказал ЕТВ исполняющий обязанности директора «Салюта» Федор Кириллов, это деньги, перечисленные по договору аренды помещений в кинотеатре «Колизей».

Кириллов объяснил, что проводился конкурс на аренду помещений в «Колизее» для размещения общепита. Конкурс выиграл Tele-club. Срок аренды составил три месяца, но из-за того, что кинотеатр является объектом культурного наследия, документы было необходимо согласовать с управлением охраны памятников. Срок согласования — 45 дней. Поэтому пользоваться помещением в течение всего срока арендатор не смог бы.