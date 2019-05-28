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Свердловчане задолжали три миллиарда по алиментам в отместку супругам

11:53, 28 Май 2019
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Фото: pixabay
Большинство должников имеют постоянный доход. 
С начала 2019 года жители Свердловской области задолжали три миллиарда рублей по алиментам. У большинства должников есть возможность содержать своего ребенка, но они хотят отомстить бывшим супругам и показать, что без них нельзя обойтись в семье, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Чаще всего алиментщикам от 30 до 42 лет. На них приходится 2,8 тысячи исполнительных производств.

Чаще всего детям не платят мужчины. На них приходится 18,5 тысячи исполнительных производств, на женщин — 4,5 тысячи. С начала 2019 года 1,1 тысячи должников получили наказание за неуплату алиментов: штраф, административный арест или обязательные работы. Почти 500 человек признали злостными нарушителями.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, брак, алименты, приставы, Свердловская область , Екатеринбург
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