Свердловчане задолжали три миллиарда по алиментам в отместку супругам
11:53, 28 Май 2019
Большинство должников имеют постоянный доход.
С начала 2019 года жители Свердловской области задолжали три миллиарда рублей по алиментам. У большинства должников есть возможность содержать своего ребенка, но они хотят отомстить бывшим супругам и показать, что без них нельзя обойтись в семье, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Чаще всего алиментщикам от 30 до 42 лет. На них приходится 2,8 тысячи исполнительных производств.
Чаще всего детям не платят мужчины. На них приходится 18,5 тысячи исполнительных производств, на женщин — 4,5 тысячи. С начала 2019 года 1,1 тысячи должников получили наказание за неуплату алиментов: штраф, административный арест или обязательные работы. Почти 500 человек признали злостными нарушителями.
Твое место в конфликте между сквером и храмом
У екатеринбургского противостояния не две, а множество граней. Какая твоя? Определись. Тест ЕТВ.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.