Свердловчане задолжали три миллиарда по алиментам в отместку супругам

С начала 2019 года жители Свердловской области задолжали три миллиарда рублей по алиментам. У большинства должников есть возможность содержать своего ребенка , но они хотят отомстить бывшим супругам и показать , что без них нельзя обойтись в семье , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Чаще всего алиментщикам от 30 до 42 лет. На них приходится 2,8 тысячи исполнительных производств.



