Станет дешевле: в Свердловской области пересчитали мусорные тарифы

Региональная энергетическая комиссия пересчитала мусорные тарифы для Свердловской области. До конца 2019 года жители Восточной зоны , которую обслуживает « Спецавтобаза», будут платить 474,37 рублей за кубометр вместо 686,05 рублей ( на 30% меньше). Для жителей Екатеринбурга тариф составит 101,04 рубля в месяц на человека. Для частного сектора — 80,2 рубля в месяц. Отдельный тариф для жителей многоквартирников за пределами Екатеринбурга — 90,13 рубля.

Для жителей Северного округа, который обслуживает «Рифей», тариф снизится на 17%: 695,23 рубля за кубометр вместо 835,97 рубля. После перерасчета жители многоквартирников будут платить 117,4 рубля, частого сектора — 132,1 рубля. Документ вступит в силу 1 июня. Постановление также утверждает новые цены на операционные расходы операторов. Для «Рифея» он увеличится с 994 тысяч до 1,1 миллиона, а для «Спецавтобазы» — уменьшится с 2,9 миллиона до 1,9 миллиона.

В марте мусорные тарифы в регионе уже пересматривали, после чего они снизились на несколько копеек. После обоснованность тарифов начала проверять ФАС. «Спецавтобазу» обвинили в нарушении конкуренции, потому что компания доверила перевозку отходов единственному подрядчику. После этого в РЭК поступило предписание о снижении тарифы. Экс-директор «Спецавтобазы» Нафик Фамиев предрек уход «Спецавтобазы» с рынка и монополию «Рифея».