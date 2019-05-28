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Станет дешевле: в Свердловской области пересчитали мусорные тарифы

14:00, 28 Май 2019
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Фото: ЕТВ
РЭК пересмотрела плату за вывоз мусора в Свердловской области.
Региональная энергетическая комиссия пересчитала мусорные тарифы для Свердловской области. До конца 2019 года жители Восточной зоны, которую обслуживает «Спецавтобаза», будут платить 474,37 рублей за кубометр вместо 686,05 рублей (на 30% меньше). Для жителей Екатеринбурга тариф составит 101,04 рубля в месяц на человека. Для частного сектора — 80,2 рубля в месяц. Отдельный тариф для жителей многоквартирников за пределами Екатеринбурга — 90,13 рубля.

Для жителей Северного округа, который обслуживает «Рифей», тариф снизится на 17%: 695,23 рубля за кубометр вместо 835,97 рубля. После перерасчета жители многоквартирников будут платить 117,4 рубля, частого сектора — 132,1 рубля. Документ вступит в силу 1 июня. Постановление также утверждает новые цены на операционные расходы операторов. Для «Рифея» он увеличится с 994 тысяч до 1,1 миллиона, а для «Спецавтобазы» — уменьшится с 2,9 миллиона до 1,9 миллиона.

В марте мусорные тарифы в регионе уже пересматривали, после чего они снизились на несколько копеек. После обоснованность тарифов начала проверять ФАС. «Спецавтобазу» обвинили в нарушении конкуренции, потому что компания доверила перевозку отходов единственному подрядчику. После этого в РЭК поступило предписание о снижении тарифы. Экс-директор «Спецавтобазы» Нафик Фамиев предрек уход «Спецавтобазы» с рынка и монополию «Рифея».

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, Екатеринбург, Свердловская область , мусорная реформа, тарифы
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