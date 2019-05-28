«Рифей» всех нагнет: экс-директор предрек уход «Спецавтобазы» с рынка

Экс-директор « Спецавтобазы» Нафик Фамиев предрек уход мусорного оператора с рынка. Скорым признаком этого он считает увольнение депутата Григория Вихарева , который возглавлял МУП пару месяцев под эгидой антикризисного управления. В таком случае Восточный округ перейдет в обслуживание компании « Рифей» ( она пыталась добиться этого через суд очень долго).

«Тогда-то „Рифей“ и „нагнет“ жителей области и выбьет себе без конкуренции любой тариф, включая выгодную инвестсоставляющую. Монополия Рифея, по моему мнению, не принесет ничего хорошего ни людям, ни реформе…», — написал Нафик Фамиев в Facebook.

РЭК приняла новые мусорные тарифы по Свердловской области 21 мая. Для «Спецавтобазы» он снизился на 30%, для «Рифефея» — на 14%. Для жителей квартир тариф подешевел с 704,89 до 579,36 рубля. Для частного сектора: с 845,87 до 695,23 рубля. Нафик Фамиев считает, что оператор Северной зоны все равно останется в плюсе за счет растягивания инвестиционной программы, екатреинбургский оператор ее разработать не успел. В апреле «Спецавтобаза» наоборот пыталась поднять тариф, но облсуд отказал ей в этом.