Патриарх Кирилл назвал екатеринбургские протесты экзотикой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал протесты против строительства православных храмов экзотическим явлением для страны. Он добавил, что иногда церкви приходится сталкиваться ничем немотивированной злобой. По его словам, храмы никому не могут помешать. «Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли», — цитирует патриарха ТАСС.

Патриарх также обсудил протесты в Екатеринбурге с Владимиром Путиным. Ранее президент посоветовал провести в опрос жителей, чтобы определить место строительства храма святой Екатерины. Вопрос все еще находится на стадии обсуждения. Депутаты начали формировать рабочую группу, мэрия — собирает предложения. Пока что неясно, будет ли сквер включен в перечень предложений, но работы там остановлены забор и технику убрали.