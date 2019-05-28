Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Патриарх Кирилл назвал екатеринбургские протесты экзотикой

11:24, 28 Май 2019
dsc_1022a.jpg
Патриарх в Екатеринбурге
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Настоятель РПЦ считает, что храмы никому не могут помешать. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал протесты против строительства православных храмов экзотическим явлением для страны. Он добавил, что иногда церкви приходится сталкиваться ничем немотивированной злобой. По его словам, храмы никому не могут помешать. «Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли», — цитирует патриарха ТАСС.

Патриарх также обсудил протесты в Екатеринбурге с Владимиром Путиным. Ранее президент посоветовал провести в опрос жителей, чтобы определить место строительства храма святой Екатерины. Вопрос все еще находится на стадии обсуждения. Депутаты начали формировать рабочую группу, мэрия — собирает предложения. Пока что неясно, будет ли сквер включен в перечень предложений, но работы там остановлены забор и технику убрали.

Твое место в конфликте между сквером и храмом
У екатеринбургского противостояния не две, а множество граней. Какая твоя? Определись. Тест ЕТВ.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Патриарх Кирилл назвал екатеринбургские протесты экзотикой»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, протесты, патриарх, сквер у Драмтеатра, РПЦ
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
От Валентины Макаровой
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова