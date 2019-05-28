На Мариинском прииске нашли самый крупный изумруд за 30 лет

На Мариинском прииске в Свердловской области нашли изумруд весом 1,6 килограмма. Это самая крупная находка за последние 30 лет. Его обнаружили его в шахте на глубине 260 метров. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории — «зеленый», по сорту — к третьей (из-за природных трещин). Изумрудом уже заинтересовались покупатели. Его оценили в 32 миллиона рублей, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Он пришел к нам практически в первозданном виде — грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой», — сообщил гендиректор АО «Мариинский прииск» Евгений Василевский.



Рабочие, которые нашли уникальный изумруд, получат премии. Деньги от его продажи, направят на развитие производства. В 2015 году на Мариинском прииске уже нашли «Губернаторский» изумруд весом один килограмм. А в 2015 году — изумруд «Марьин дар» весом 1,5 килограмма. Все кристаллы извлекли без повреждений благодаря «щадящей» обработке руды.