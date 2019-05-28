Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«На Марсе»: Высокинский проанализировал предложения жителей по храму

17:57, 28 Май 2019
vapvap.jpg
Фото: ЕТВ
В топ самых популярных площадок вошли четыре. Но все быстро меняется.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проанализировал предложения жителей по собору святой Екатерины во время командировки в Кению. Самыми популярными вариантами остаются участок на Фурманова — Белинского, Октябрьская площадь, гостиница «Дели» и храм-на-воде. «Ситуация меняется постоянно», — сообщил мэр.

«Есть и много обращений, не относящихся к Екатеринбургу, например, построить в Москве, Санкт-Петербурге, Сысерти, Верхней Пышме и даже на планете Марс», — пожаловался Высокинский.

В мэрию Екатеринбурга поступило уже восемь тысячи сообщений с предложениями по размещению храма святой Екатерины. Сбор мнений продолжат до 30 мая. Варианты все еще можно отправить через официальную приемную на официальном сайте, сообщили в пресс-службе мэрии. Нужно только указать имя, телефон и почту для обратной связи. В теме пишите: «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». После сбора вариантов, должен состояться опрос, который наконец определит, где должен стоять собор.
Твое место в конфликте между сквером и храмом
У екатеринбургского противостояния не две, а множество граней. Какая твоя? Определись. Тест ЕТВ.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале ««На Марсе»: Высокинский проанализировал предложения жителей по храму »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, Свердловская область , сквер у Драмтеатра, Екатеринбург, Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
От Валентины Макаровой
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова