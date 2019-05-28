«На Марсе»: Высокинский проанализировал предложения жителей по храму
17:57, 28 Май 2019
В топ самых популярных площадок вошли четыре. Но все быстро меняется.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проанализировал предложения жителей по собору святой Екатерины во время командировки в Кению. Самыми популярными вариантами остаются участок на Фурманова — Белинского, Октябрьская площадь, гостиница «Дели» и храм-на-воде. «Ситуация меняется постоянно», — сообщил мэр.
«Есть и много обращений, не относящихся к Екатеринбургу, например, построить в Москве, Санкт-Петербурге, Сысерти, Верхней Пышме и даже на планете Марс», — пожаловался Высокинский.
В мэрию Екатеринбурга поступило уже восемь тысячи сообщений с предложениями по размещению храма святой Екатерины. Сбор мнений продолжат до 30 мая. Варианты все еще можно отправить через официальную приемную на официальном сайте, сообщили в пресс-службе мэрии. Нужно только указать имя, телефон и почту для обратной связи. В теме пишите: «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». После сбора вариантов, должен состояться опрос, который наконец определит, где должен стоять собор.
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