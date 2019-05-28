«На Марсе»: Высокинский проанализировал предложения жителей по храму

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проанализировал предложения жителей по собору святой Екатерины во время командировки в Кению. Самыми популярными вариантами остаются участок на Фурманова — Белинского , Октябрьская площадь , гостиница « Дели» и храм-на-воде. « Ситуация меняется постоянно», — сообщил мэр.





« Есть и много обращений , не относящихся к Екатеринбургу , например , построить в Москве , Санкт-Петербурге , Сысерти , Верхней Пышме и даже на планете Марс», — пожаловался Высокинский.



