«Майданные это протесты»: Парфенов высказался о Екатеринбурге

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« Все так хорошо разрешилось , потому что протест не политизирован. Потому что Путин решил , в Екатеринбурге не Майдан. А явно в таком виде ему это и подавалось , и госпропаганда уже стала клеймить екатеринбургский протест как именно майданные. И вот , в кои-то веки , я отчасти соглашусь с госпропагандой.





По-моему , отчасти и майданные это протесты. Ведь что под Майданом подразумевается. Население , отчаявшись сменить власть путем выборов , не веря в честность этих выборов , выходит на площади и требует: „ Власть , уходи!“, и свергает эту власть или не свергает. В России были подобные протесты в 2011 году , там главный лозунг был: „ Вы нас даже не представляете“. Ну и все так и осталось





Ведь кого представляют губернатор и мэр в Екатеринбурге , если они только из опроса ВЦИОМа узнают , что продавливали это решение вопреки мнению 74% екатеринбуржцев? И продавили бы — с помощью полиции и Росгвардии. Но Путин , которому власть подчиняется и которого власть представляет , сказал провести опрос. Но доверия к власти это не прибавило. И вот это „ Там не Майдан“ — это только заклинание „ Чур меня“».

Приводим цитату Леонида Парфенова полностью: