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«Майданные это протесты»: Парфенов высказался о Екатеринбурге

08:35, 28 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Журналист сравнил события вокруг сквера у Драмтеатра с протестами на Болотной площади.
Журналист Леонид Парфенов в своем youtube-шоу «Парфенон» высказался о протестах в Екатеринбурге. Он кратко рассказал историю противостояния горожан против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, а потом проанализировал происходящее. Парфенов сравнил протест в Екатеринбурге с протестами на Болотной площади после выборов в Госдуму в 2011 году, а также с «оранжевой революцией» на Майдане в Киеве.

Приводим цитату Леонида Парфенова полностью:

«Все так хорошо разрешилось, потому что протест не политизирован. Потому что Путин решил, в Екатеринбурге не Майдан. А явно в таком виде ему это и подавалось, и госпропаганда уже стала клеймить екатеринбургский протест как именно майданные. И вот, в кои-то веки, я отчасти соглашусь с госпропагандой.

По-моему, отчасти и майданные это протесты. Ведь что под Майданом подразумевается. Население, отчаявшись сменить власть путем выборов, не веря в честность этих выборов, выходит на площади и требует: Власть, уходи!“, и свергает эту власть или не свергает. В России были подобные протесты в 2011 году, там главный лозунг был: Вы нас даже не представляете“. Ну и все так и осталось

Ведь кого представляют губернатор и мэр в Екатеринбурге, если они только из опроса ВЦИОМа узнают, что продавливали это решение вопреки мнению 74% екатеринбуржцев? И продавили бы — с помощью полиции и Росгвардии. Но Путин, которому власть подчиняется и которого власть представляет, сказал провести опрос. Но доверия к власти это не прибавило. И вот это Там не Майдан“ — это только заклинание Чур меня“».
Твое место в конфликте между сквером и храмом
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, протест, Екатеринбург, Александр Высокинский, Владимир Путин, Евгений Куйвашев
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