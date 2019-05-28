«Майданные это протесты»: Парфенов высказался о Екатеринбурге
08:35, 28 Май 2019
Журналист сравнил события вокруг сквера у Драмтеатра с протестами на Болотной площади.
Журналист Леонид Парфенов в своем youtube-шоу «Парфенон» высказался о протестах в Екатеринбурге. Он кратко рассказал историю противостояния горожан против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, а потом проанализировал происходящее. Парфенов сравнил протест в Екатеринбурге с протестами на Болотной площади после выборов в Госдуму в 2011 году, а также с «оранжевой революцией» на Майдане в Киеве.
Приводим цитату Леонида Парфенова полностью:
«Все так хорошо разрешилось, потому что протест не политизирован. Потому что Путин решил, в Екатеринбурге не Майдан. А явно в таком виде ему это и подавалось, и госпропаганда уже стала клеймить екатеринбургский протест как именно майданные. И вот, в кои-то веки, я отчасти соглашусь с госпропагандой.
По-моему, отчасти и майданные это протесты. Ведь что под Майданом подразумевается. Население, отчаявшись сменить власть путем выборов, не веря в честность этих выборов, выходит на площади и требует: „Власть, уходи!“, и свергает эту власть или не свергает. В России были подобные протесты в 2011 году, там главный лозунг был: „Вы нас даже не представляете“. Ну и все так и осталось
Ведь кого представляют губернатор и мэр в Екатеринбурге, если они только из опроса ВЦИОМа узнают, что продавливали это решение вопреки мнению 74% екатеринбуржцев? И продавили бы — с помощью полиции и Росгвардии. Но Путин, которому власть подчиняется и которого власть представляет, сказал провести опрос. Но доверия к власти это не прибавило. И вот это „Там не Майдан“ — это только заклинание „Чур меня“».
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