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«Козлища». Соловьев снова обозвал сторонников сквера в Екатеринбурге

13:58, 28 Май 2019
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Фото: Владимир Соловьев / Instagram
Телеведущий пообещал приехать в уральскую столицу в следующую пятницу.
Владимира Соловьева не отпускают события в Екатеринбурге. В утренней программе на «Вести FM» телеведущий снова высказался о сторонниках сохранения сквера у Драмтеатра. «В Екатеринбурге есть бесы, и их корежит, когда они о себе слышат», — повторился Соловьев. Впрочем, в его речи зазвучали и новые тезисы: «Люди, желающие спасти сквер, — агнцы. Те, кто кричат Сегодня — забор, завтра — Путин“, — козлища», — заявил телеведущий. Свои последние слова он обосновал тем, что митингующие «нацелены на уничтожение власти любой ценой».

Кроме того, Владимир Соловьев опять пообещал приехать в Екатеринбург. «Я собираюсь. В эту пятницу я не могу, а в следующую пятницу я приеду, скорее всего», — сказал телеведущий.

Ранее Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» из-за протестов в сквере. «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил он противникам храма и погрозился приехать в столицу Урала «чертей гонять».
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Скверная история, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург, Свердловская область
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