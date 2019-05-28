«Козлища». Соловьев снова обозвал сторонников сквера в Екатеринбурге

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Кроме того , Владимир Соловьев опять пообещал приехать в Екатеринбург. « Я собираюсь. В эту пятницу я не могу , а в следующую пятницу я приеду , скорее всего», — сказал телеведущий.





« городом бесов» из-за протестов в сквере. « И вот этот город , в котором бесы до сих пор ходят и гуляют , этот город , разрушивший свой храм и не восстановивший , этот город проявил себя бесами снова», — говорил он противникам храма и погрозился приехать в столицу Урала « чертей гонять». Ранее Владимир Соловьев назвал Екатеринбурггородом бесов» из-за протестов в сквере.», — говорил он противникам храма и погрозился приехать в столицу Уралачертей гонять».

Владимира Соловьева не отпускают события в Екатеринбурге. В утренней программе наВести FM» телеведущий снова высказался о сторонниках сохранения сквера у Драмтеатра., — повторился Соловьев. Впрочемв его речи зазвучали и новые тезисы:, — заявил телеведущий. Свои последние слова он обосновал темчто митингующие