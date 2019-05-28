Испанский уличный художник вдохновился протестами в Екатеринбурге
13:05, 28 Май 2019
Escif поддержал защитников сквера.
Испанский художник-монументалист, работающий под псевдонимном Escif, посвятил работу протестам в сквере Екатеринбурга. Он нарисовал танк, из которого растет комнатный цветок. Рисунок он разместил на своей странице в Instagram и подписал фразой «Скверу быть». Карикатурные работы художника можно встретить во многих европейских городах.
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Протесты в Екатеринбурге вдохновили дизайнера Дмитрия Фатхиева-Долохова на создание значка, предназначенного для защитников деревьев, также в городе появлялись различные арт-объекты: купола на ограде, граффити, наклейки. А уральский архитектор Иван Чирков пошел еще дальше разработал проект стеклянного храма святой Екатерины.
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