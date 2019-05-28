Главы районов Екатеринбурга оказались богаче Высокинского
09:38, 28 Май 2019
Мэрия раскрыла декларацию о доходах.
Администрация Екатеринбурга опубликовала декларации о доходах на 2018 год. За этот период мэр Александр Высокинский заработал 4,5 миллиона рублей. В имуществе у него значатся квартира, гараж и мотоцикл «Тула». Самым богатым чиновником оказался глава Железнодорожного района Андрей Курочкин. Его доход составил 12 миллионов рублей. Ему также принадлежит автомобиль Lexus GX 460, снегоход, мотовездеход, моторная лодка, прицеп, земельный участок, дом и два машиноместа на стоянке.
Больше мэра заработал и глав администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко. Он отчитался о 8,8 миллиона рублей. Ему принадлежит только гараж, лодка и прицеп. Квартира — жены. Глава Октябрьского района Роман Рудометов заработал 6,7 миллиона рублей. У него есть только квартира и гараж. Рукововдители остальных районов заработали только по два миллиона рублей. Беднее всех оказался главма Верх-Исетского района Андрей Морозов. Его доход составил 1,4 миллиона рублей.
Одним из самых богатых чиновников оказался глава управления здравоохранения Денис Демидов. Его доход составил 8,6 миллиона рублей. Ездит он на Nissan Murano. Меньше всего заработал председатель комитета по организации бытового обслуживания Максим Афанасьев. Он задекларировал 1,1 миллиона рублей. Зато у него есть квартира и Toyota Camry.
ЕТВ писал и о зарплатах свердловских министров. Все здесь.
Твое место в конфликте между сквером и храмом
У екатеринбургского противостояния не две, а множество граней. Какая твоя? Определись. Тест ЕТВ.
Новое и интересное
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Город
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.