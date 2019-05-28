Где документы? Мэрия Екатеринбурга сорвала заседание гордумы
17:33, 28 Май 2019
Отчет Александра Высокинского так никто и не увидел. Решили повременить.
Депутаты гордумы Екатеринбурга отменили внеочередное заседание, запланированное на 30 мая. Но нем с отчетом должен был выступить мэр Александр Высокинский, но в гордуме так и не узнали к чему им готовиться.
«Согласно регламенту, документы нужно было передать в профильную комиссию за три дня. Мы были готовы рассмотреть в поздние сроки. Но ничего так не было. Нужно время, чтобы изучить стостраничный документ», — рассказал депутат Константин Киселев.
Так как комиссия не увидела отчет и не вынесла вопрос на думу, заседание решили отменить. Когда глава подготовит отчет — пока неизвестно.
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