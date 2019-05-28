Где документы? Мэрия Екатеринбурга сорвала заседание гордумы

Депутаты гордумы Екатеринбурга отменили внеочередное заседание , запланированное на 30 мая. Но нем с отчетом должен был выступить мэр Александр Высокинский , но в гордуме так и не узнали к чему им готовиться.





« Согласно регламенту , документы нужно было передать в профильную комиссию за три дня. Мы были готовы рассмотреть в поздние сроки. Но ничего так не было. Нужно время , чтобы изучить стостраничный документ», — рассказал депутат Константин Киселев.



