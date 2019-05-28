Екатеринбург попал в пятерку удобных городов для курьеров 

Екатеринбург попал в пятерку городов, приспособленных для работы курьеров. Самым удобным оказалась Самара. Там 27% заведений дают курьерам бесплатные напитки и делают скидки на еду. Также у доставщиков бывают зоны отдыха, где они могут подзарядить телефон, выяснили аналитики «Яндекс.Еда». В тройку также попали Москва и Санкт — Петербург. Следом идут Казань и Екатеринбург (у нас для курьеров оборудованы 8% заведений). Все удобные места есть на карте. Сейчас «Яндекс.Еда» разрабатывает программу поддержки таких заведений.

Екатеринбургские фриганы недавно разработали карту бесплатной еды. Они сделали ее в Google Maps, где отметили магазины, около которых можно поживиться фруктами, выпечкой и даже мясом. Узнайте все здесь.

