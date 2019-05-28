Екатеринбург попал в пятерку удобных городов для курьеров
10:49, 28 Май 2019
Заведения предлагают разносчикам воду и зарядки.
Екатеринбург попал в пятерку городов, приспособленных для работы курьеров. Самым удобным оказалась Самара. Там 27% заведений дают курьерам бесплатные напитки и делают скидки на еду. Также у доставщиков бывают зоны отдыха, где они могут подзарядить телефон, выяснили аналитики «Яндекс.Еда». В тройку также попали Москва и Санкт — Петербург. Следом идут Казань и Екатеринбург (у нас для курьеров оборудованы 8% заведений). Все удобные места есть на карте. Сейчас «Яндекс.Еда» разрабатывает программу поддержки таких заведений.
Екатеринбургские фриганы недавно разработали карту бесплатной еды. Они сделали ее в Google Maps, где отметили магазины, около которых можно поживиться фруктами, выпечкой и даже мясом. Узнайте все здесь.
Идеальный кандидат
Что ждет избирателей и кандидатов в Серовском округе.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Ольга Славникова: «Что-то будет!»