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Екатеринбург попал в пятерку удобных городов для курьеров 

10:49, 28 Май 2019
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Фото: pixabay
Заведения предлагают разносчикам воду и зарядки. 

Екатеринбург попал в пятерку городов, приспособленных для работы курьеров. Самым удобным оказалась Самара. Там 27% заведений дают курьерам бесплатные напитки и делают скидки на еду. Также у доставщиков бывают зоны отдыха, где они могут подзарядить телефон, выяснили аналитики «Яндекс.Еда». В тройку также попали Москва и Санкт — Петербург. Следом идут Казань и Екатеринбург (у нас для курьеров оборудованы 8% заведений). Все удобные места есть на карте. Сейчас «Яндекс.Еда» разрабатывает программу поддержки таких заведений.

Екатеринбургские фриганы недавно разработали карту бесплатной еды. Они сделали ее в Google Maps, где отметили магазины, около которых можно поживиться фруктами, выпечкой и даже мясом. Узнайте все здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, доставка, курьер, Екатеринбург
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