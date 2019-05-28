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Екатеринбург подготовил заявочную книгу Универсиады-2023

17:05, 28 Май 2019
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Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Документ приняли без единого замечания.

Екатеринбург подготовил и сдал заявочную книгу Универсиады-2023. Об этом в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания!» — с радостью написал глава региона.

Также Куйвашев отметил, что «праздник спорта даст импульс развитию Екатеринбурга». В рамках подготовки к Универсиаде в уральской столице планируют построить десятки объектов и улучшить инфраструктуру. «И вновь, как во время ЧМ-2018, будем принимать множество гостей со всего мира», — заключил губернатор.

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Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания! Все ближе масштабный праздник спорта, который даст новый импульс развитию Екатеринбурга. Готовясь к Универсиаде, мы построим десятки новых объектов, улучшим инфраструктуру, создадим прекрасные возможности для развития бизнеса. И вновь, как во время ЧМ-2018, будем принимать множество гостей со всего мира.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

В начале апреля Евгений Владимирович сформировал оргкомитет Универсиады-2023. Город, в котором пройдут соревнования, объявят 2 июля. Чтобы провести их с размахом, Екатеринбург решили облагородить к юбилею, который как раз пройдет в 2023 году. Что есть в плане подготовки к 300-летию уральской столицы, читайте здесь.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, заявка, Заявочный комитет, соревнования, Универсиада, Екатеринбург
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