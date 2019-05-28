Екатеринбург подготовил заявочную книгу Универсиады-2023

Екатеринбург подготовил и сдал заявочную книгу Универсиады-2023. Об этом в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания!» — с радостью написал глава региона.

Также Куйвашев отметил, что «праздник спорта даст импульс развитию Екатеринбурга». В рамках подготовки к Универсиаде в уральской столице планируют построить десятки объектов и улучшить инфраструктуру. «И вновь, как во время ЧМ-2018, будем принимать множество гостей со всего мира», — заключил губернатор.