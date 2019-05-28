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Депутаты определились, кто будет решать судьбу храма святой Екатерины

10:17, 28 Май 2019
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В рабочую группу войдут пять представителей от сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга».

Гордума Екатеринбурга начала формировать рабочую группу по строительству храма святой Екатерины. Соответствующее постановление подписал председатель Игорь Володин. В обсуждении площадки будут участвовать по одному представителю от каждой из восьми постоянных комиссий. К ним присоединится представитель общественной палаты, избиркома, свердловского отделения союза архитекторов, два человека от РПЦ, представитель ООО «Храм святой Екатерины» и до пяти человек от сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга». По итогам обсуждения они должны выбрать одну или несколько площадок из предложенных 48 вариантов.

Компании УГМК и РМК, которые выступают инвесторами храма святой Екатерины заявили, что не будут участвовать в обсуждении площадки. Они будут ждать результатов общественного обсуждения, а потом подумают, хотят ли они вкладываться в выбранное место.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, депутаты, гордума, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Екатеринбург
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