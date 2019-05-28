«Архитектура бизнеса»: автор храма-на-воде раскритиковал новоделы

Архитектор Михаила Голобородский , создавший проект храма-на-воде , выступил против современных проектов религиозных сооружений. В разговоре с ЕТВ он рассказал , что в начале 20 века современность здания стали определять их конструкция и стройматериалы , но попытки пока были не слишком удачными. В пример он привел Свято-Троицкий собор в Париже. « Для меня это здание торт „ Наполеон“ в который воткнули пять свечек. Ассоциации должны быть с храмом , а не дизайнерским изделием. Старые формы считаются в поколениях священными и нарушать их — святотатство», — считает Михаил Голобородский.





По его словам , храм , открытый в Стратсбурге отличный аргумент « за» консерватизм. « Это традиционный храм с множеством кокошников. Он стоит в сквере на берегу реки и всем очень нравится». А вот экспериментальный стеклянный храм святой Екатерины архитектору не понравился.





« Стекло и бетон — это архитектура бизнеса. Это храмы золотого тельца и поклонение ему. И навязывать облик , который отвергается христианством , допустимо ли это? Не стоит одевать православный храм в одежды язычества. Она должна быть защитной оболочкой от шумного города», — считает он.



