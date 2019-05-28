«Архитектура бизнеса»: автор храма-на-воде раскритиковал новоделы
15:32, 28 Май 2019
Михаила Голобородский заявил, что не нужно экспериментировать с соборами.
Архитектор Михаила Голобородский, создавший проект храма-на-воде, выступил против современных проектов религиозных сооружений. В разговоре с ЕТВ он рассказал, что в начале 20 века современность здания стали определять их конструкция и стройматериалы, но попытки пока были не слишком удачными. В пример он привел Свято-Троицкий собор в Париже. «Для меня это здание торт „Наполеон“ в который воткнули пять свечек. Ассоциации должны быть с храмом, а не дизайнерским изделием. Старые формы считаются в поколениях священными и нарушать их — святотатство», — считает Михаил Голобородский.
По его словам, храм, открытый в Стратсбурге отличный аргумент «за» консерватизм. «Это традиционный храм с множеством кокошников. Он стоит в сквере на берегу реки и всем очень нравится». А вот экспериментальный стеклянный храм святой Екатерины архитектору не понравился.
«Стекло и бетон — это архитектура бизнеса. Это храмы золотого тельца и поклонение ему. И навязывать облик, который отвергается христианством, допустимо ли это? Не стоит одевать православный храм в одежды язычества. Она должна быть защитной оболочкой от шумного города», — считает он.
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