Александр Высокинский выбрал себе пресс-секретаря
07:59, 28 Май 2019
Представлять мэра Екатеринбурга будет Вадим Аверьянов.
Комиссия мэрии подобрала пресс-секретаря для Александра Высокинского. В конкурсе, состоявшемся еще 20 мая 2019 года, победил Вадим Аверьянов, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Новый пресс-секретарь имеет опыт не только в журналистике, но и в военном деле. Вадим Аверьянов закончил военное командное училище в Саратове, а позже — журфак УрГУ. В конце 1990-х он возглавлял медиахолдинг «Уральский рабочий», после этого успел поработать в УГГУ, УрГЭУ, «Малышева, 73» и региональном отделении ЛДПР.
Предыдущий пресс-секретарь мэрии, Анатолий Карманов, покинул свой пост в марте 2019 года, позже в горадминистрации появились две ставки — личного пресс-секретаря Александра Высокинского и пресс-секретаря мэрии. Последнюю должность заняла Виктория Мкртчян.
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