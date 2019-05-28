Александр Высокинский выбрал себе пресс-секретаря

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Новый пресс-секретарь имеет опыт не только в журналистике , но и в военном деле. Вадим Аверьянов закончил военное командное училище в Саратове , а позже — журфак УрГУ. В конце 1990-х он возглавлял медиахолдинг « Уральский рабочий», после этого успел поработать в УГГУ , УрГЭУ, « Малышева , 73» и региональном отделении ЛДПР.





Предыдущий пресс-секретарь мэрии , Анатолий Карманов , покинул свой пост в марте 2019 года , позже в горадминистрации появились две ставки — личного пресс-секретаря Александра Высокинского и пресс-секретаря мэрии. Последнюю должность заняла Виктория Мкртчян.

Комиссия мэрии подобрала пресс-секретаря для Александра Высокинского. В конкурсесостоявшемся еще 20 мая 2019 годапобедил Вадим Аверьяновсообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.