Замруководителя свердловских приставов арестовали на два месяца

,

,





, что подозревает женщину в получении взятки. Расследование в отношении высокопоставленной чиновницы началось еще на прошлой неделе — 24 мая СК РФ сделал заявление о томчто подозревает женщину в получении взятки.





Елена Сидорова работала в УФССП с 2006 года , заместителем начальника управления она стала в 2014 году.

Заместительницу руководителя свердловского управления ФССП России Елену Сидорову арестовали на два месяца. Ее обвинили в получении взятки в крупном размересообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Мера пресечения будет действовать до 22 июля 2019 года включительнона решение суда подана апелляция.