Замруководителя свердловских приставов арестовали на два месяца
13:07, 27 Май 2019
Елену Сидорову обвинили в получении взятки в крупном размере.
Заместительницу руководителя свердловского управления ФССП России Елену Сидорову арестовали на два месяца. Ее обвинили в получении взятки в крупном размере, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Мера пресечения будет действовать до 22 июля 2019 года включительно, на решение суда подана апелляция.
Расследование в отношении высокопоставленной чиновницы началось еще на прошлой неделе — 24 мая СК РФ сделал заявление о том, что подозревает женщину в получении взятки.
Елена Сидорова работала в УФССП с 2006 года, заместителем начальника управления она стала в 2014 году.
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