В свердловском Заксобрании рассмотрят котиков без когтей
Депутаты свердловского Заксобрания попробуют защитить кошек от онихэктомии — удаления концевых фаланг пальцев вместе с когтями. Завтра, 28 мая, комитет по аграрной политике рассмотрит запрет на хирургическую операцию. Об этом на странице в Facebook написал депутат Вячеслав Вегнер.
«А нарушивших сий запрет дохтуров и хозяев, ждет в аду геенна огненная, кол осиновый и штраф по первоходу. Любишь котейку, люби и коготейки», — написал Вегнер в соцсети.
Сначала с предложением запретить онихэктомию к Правительству России обратилась областная дума Белгорода. Ее поддержали уральские депутаты. С докладом по теме «мягких лапок» — именно так называют операцию российские заводчики животных — выступит заместитель председателя комитета по аграрной политике свердловского Заксобрания Елена Трескова.
Согласно постановлению, опубликованному на сайте областной думы Белгорода, депутаты требуют установить перечень запрещенных хирургических операций, проводимых в не лечебных целях, а также разработать и принять закон, регулирующий ветеринарный надзор, до 1 января 2020 года.