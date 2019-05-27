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В свердловском Заксобрании рассмотрят котиков без когтей

16:26, 27 Май 2019
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Фото: pixabay
Депутаты хотят запретить заводчикам делать операции домашним животным.

Депутаты свердловского Заксобрания попробуют защитить кошек от онихэктомии — удаления концевых фаланг пальцев вместе с когтями. Завтра, 28 мая, комитет по аграрной политике рассмотрит запрет на хирургическую операцию. Об этом на странице в Facebook написал депутат Вячеслав Вегнер.

«А нарушивших сий запрет дохтуров и хозяев, ждет в аду геенна огненная, кол осиновый и штраф по первоходу. Любишь котейку, люби и коготейки», — написал Вегнер в соцсети.

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Сначала с предложением запретить онихэктомию к Правительству России обратилась областная дума Белгорода. Ее поддержали уральские депутаты. С докладом по теме «мягких лапок» — именно так называют операцию российские заводчики животных — выступит заместитель председателя комитета по аграрной политике свердловского Заксобрания Елена Трескова.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте областной думы Белгорода, депутаты требуют установить перечень запрещенных хирургических операций, проводимых в не лечебных целях, а также разработать и принять закон, регулирующий ветеринарный надзор, до 1 января 2020 года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, животные, кот, заксобрание, Свердловская область , Екатеринбург
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