В свердловском Заксобрании рассмотрят котиков без когтей

Депутаты свердловского Заксобрания попробуют защитить кошек от онихэктомии — удаления концевых фаланг пальцев вместе с когтями. Завтра, 28 мая, комитет по аграрной политике рассмотрит запрет на хирургическую операцию. Об этом на странице в Facebook написал депутат Вячеслав Вегнер.

«А нарушивших сий запрет дохтуров и хозяев, ждет в аду геенна огненная, кол осиновый и штраф по первоходу. Любишь котейку, люби и коготейки», — написал Вегнер в соцсети.