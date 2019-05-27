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В последние выходные мая на дорогах поймали 150 пьяных свердловчан

17:24, 27 Май 2019
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Фото: pixabay
Нарушителям грозят штрафы и лишение прав.

Госавтоинспекторы поймали на дорогах 154 пьяных свердловчан в последние майские выходные. Из них 110 водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на управление автомобилем. Еще 26 уральцев могут попасть под уголовную ответственность. Их поймали на повторном нарушении, сообщили ЕТВ в отделении пропаганды свердловской ГИБДД.

18 автомобилистов отказались проходить освидетельствование, несмотря на то, что признаки опьянения были налицо. Им тоже придется заплатить штрафы и походить пешком полтора-два года. Кроме того, 112 свердловчан управляли машиной без прав. Также ГИБДД задержала 12 водителей, которые уже попадались на езде без документов.

За первые четыре месяца 2019 года в Свердловской области зарегистрировали 53 ДТП, которые произошли по вине нетрезвых водителей. В этих авариях погибли 14 человек, еще 79 получили травмы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, пьяные, пьянство, Пьяный водитель, автомобиль, водители, Свердловская область , Екатеринбург
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