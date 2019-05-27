В Екатеринбурге закроют парковку у спорткомплекса «Юность»

В 2019 году у спортшколы « Юность» благоустроят автомобильную парковку. Сейчас стоянку занимают работники ближайших офисных зданий. Чтобы сделать подход к стадиону безопасным , на площадке установят системы управления доступом и видеокамеры , сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.





Проект реализуют по программе бюджетирования Ленинского района. Кроме стоянки появится спортплощадка у школы № 55 в поселке Совхозный. Там же заменят покрытие дорожек вокруг стадиона. А для центра « Дружба» закупят световое оборудование.





ЕТВ собрал десять самых заметных и больших проектов которые будут претворять в жизнь летом 2019 и 2020 года — чтобы вы заранее знали , где ждать улучшений через страдания. В Екатеринбурге стартовало время благоустройства.



