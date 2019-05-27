В Екатеринбурге закроют парковку у спорткомплекса «Юность»
10:25, 27 Май 2019
С площадки вытеснят автомобили работников ближайших офисов.
В 2019 году у спортшколы «Юность» благоустроят автомобильную парковку. Сейчас стоянку занимают работники ближайших офисных зданий. Чтобы сделать подход к стадиону безопасным, на площадке установят системы управления доступом и видеокамеры, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Проект реализуют по программе бюджетирования Ленинского района. Кроме стоянки появится спортплощадка у школы № 55 в поселке Совхозный. Там же заменят покрытие дорожек вокруг стадиона. А для центра «Дружба» закупят световое оборудование.
В Екатеринбурге стартовало время благоустройства. ЕТВ собрал десять самых заметных и больших проектов, которые будут претворять в жизнь летом 2019 и 2020 года — чтобы вы заранее знали, где ждать улучшений через страдания.
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