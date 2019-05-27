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В Екатеринбурге задержали партию узбекских сигарет без акцизных марок

14:02, 27 Май 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Табак могли продавать только в Кыргызстане, но каким-то образом партия оказалась в России.
Уральские таможенники задержали крупную партию табака, которую доставили в Екатеринбург из Бишкека. Ни на одной из десяти тысяч пачек не оказалось российской акцизной марки. Более того, они были изготовлены в Узбекистане и предназначались для продажи в Кыргызстане, по крайней мере так гласила надпись на упаковке.

«Российские акцизные марки наносятся на продукцию еще при упаковке товара в производственных цехах. Ввезти в Россию сигареты без российских акцизов, а затем оформить документы нельзя. Поэтому вывод для нас очевиден: скорее всего, сигареты ввезены в нашу страну нелегально», — рассказал Михаил Пономарев, заместитель начальника Уральского таможенного управления — начальник службы.

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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, таможня, Екатеринбург
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