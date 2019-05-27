В Екатеринбурге задержали партию узбекских сигарет без акцизных марок

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«Российские акцизные марки наносятся на продукцию еще при упаковке товара в производственных цехах. Ввезти в Россию сигареты без российских акцизов , а затем оформить документы нельзя. Поэтому вывод для нас очевиден: скорее всего , сигареты ввезены в нашу страну нелегально», — рассказал Михаил Пономарев , заместитель начальника Уральского таможенного управления — начальник службы.







Получателю партии грозит крупный штраф.

Уральские таможенники задержали крупную партию табакакоторую доставили в Екатеринбург из Бишкека. Ни на одной из десяти тысяч пачек не оказалось российской акцизной марки. Более тогоони были изготовлены в Узбекистане и предназначались для продажи в Кыргызстанепо крайней мере так гласила надпись на упаковке.