В Екатеринбурге установят пять новых знаков «Остановка запрещена»
13:08, 27 Май 2019
Они должны помочь справиться с пробками.
Чтобы преодолеть пробки в Екатеринбурге установят новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Автомобилисты смогут заметить их на улице Уральских Рабочих перед Бакинских Комиссаров (100 метров до перекрестка с обеих сторон), на Карла Либкнехта перед Первомайской, на проспекте Ленина от Мира до Гагарина, по Челюскинцев от Братьев Быковых до Маршала Жукова, а также по Космонавтов от Мельковской до Артинской.
Остановка будет запрещена и на местном проезде от дома № 3 по Тбилисскому бульвару и дома № 59 по Крестинского, сообщили в пресс-службе мэрии. ЕТВ отметил будущие знаки на карте.
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