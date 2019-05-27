В Екатеринбурге установят пять новых знаков «Остановка запрещена»

Чтобы преодолеть пробки в Екатеринбурге установят новые знаки « Остановка запрещена» с табличками « Работает эвакуатор». Автомобилисты смогут заметить их на улице Уральских Рабочих перед Бакинских Комиссаров ( 100 метров до перекрестка с обеих сторон), на Карла Либкнехта перед Первомайской , на проспекте Ленина от Мира до Гагарина , по Челюскинцев от Братьев Быковых до Маршала Жукова , а также по Космонавтов от Мельковской до Артинской.



