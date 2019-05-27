В Екатеринбурге ищут молодых кандидатов на мэрскую премию
16:25, 27 Май 2019
Комитет молодежной политики отберет лидеров в пяти номинациях.
Комитет по молодежной политике начал искать кандидатов на премию главы Екатеринбурга. О своих достижениях могут рассказать жители города с 14 до 30 лет. Правда придется собрать небольшой пакет документов: анкету, характеристику с места учебы или работы, копии документов, подтверждающие достижения и копию паспорта. Отбирать победителей будут в пяти номинациях:
— общественники и волонтеры с двухлетним опытом
— победители научно-исследовательских конкурсов
— профессионалы среди работающей молодежи (в идеале — победители международных конкурсов)
— номинация «художественное творчество»
— «любительский спорт»
Заявки от кандидатов принимаются до 2 июня 2019 года. Потом конкурсная комиссия выберет победителей. Награждение пройдет на торжественном приеме главы Екатеринбурга. Вопросы можно занять по телефону: +7 (343) 304-35-10. Документы можно подать в комитет по молодежной политике по Малышева, 31а, кабинет 514.
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