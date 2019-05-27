В Екатеринбурге ищут молодых кандидатов на мэрскую премию

Комитет по молодежной политике начал искать кандидатов на премию главы Екатеринбурга. О своих достижениях могут рассказать жители города с 14 до 30 лет. Правда придется собрать небольшой пакет документов: анкету , характеристику с места учебы или работы , копии документов , подтверждающие достижения и копию паспорта. Отбирать победителей будут в пяти номинациях:





— общественники и волонтеры с двухлетним опытом

— победители научно-исследовательских конкурсов

— профессионалы среди работающей молодежи ( в идеале — победители международных конкурсов)

— номинация « художественное творчество»

— « любительский спорт»



