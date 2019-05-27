Уральский архитектор нарисовал стеклянный храм святой Екатерины

Архитектор из уральской столицы Иван Чирков предложил свой проект по строительству храма святой Екатерины. Вместе с дизайнером Еленой Чирковой, руководителем и профессором Михаилом Матвеевым и протоиереем отцом Николаем он создал стеклянный собор с 13 куполами. Стекло в качестве материала авторы посчитали более долговечным и экологичным.

Предложенная концепция уже участвовала в городском конкурсе в 2014 году. Авторы рассказывали о проекте стеклянного собора на улице Папанина. Теперь же они перенесли готовую идею на храм святой Екатерины.