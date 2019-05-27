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Уральский архитектор нарисовал стеклянный храм святой Екатерины

15:43, 27 Май 2019
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Фото: проектная документация
Ранее Иван Чирков предлагал свою концепцию для строительства на улице Папанина.

Архитектор из уральской столицы Иван Чирков предложил свой проект по строительству храма святой Екатерины. Вместе с дизайнером Еленой Чирковой, руководителем и профессором Михаилом Матвеевым и протоиереем отцом Николаем он создал стеклянный собор с 13 куполами. Стекло в качестве материала авторы посчитали более долговечным и экологичным.

Предложенная концепция уже участвовала в городском конкурсе в 2014 году. Авторы рассказывали о проекте стеклянного собора на улице Папанина. Теперь же они перенесли готовую идею на храм святой Екатерины.

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Фото предоставлено Иваном Чирковым

В своей концепции создатели попытались отойти от дореволюционных образов и избавиться от вопроса, новодел ли это. «Как и тогда, сегодня необходимо применять самые передовые технологии. Имея огромные возможности архитектурного решения, использование иновационных технологий вполне естественный процесс развития храмовой архитектуры», — рассказал ЕТВ Иван Чирков. Постройка имеет 13 куполов, которые символизируют 12 апостолов и учителя Христа. Основу внутреннего убранства составляет роспись византийского крестово-купольного храма. Восприятие византийской культуры усиливает игра света, который пронизывает стеклянные стены.

«Подобно пламени свечи прозрачный и светящийся храм приобретает выразительную символику и более полноценную функцию целесообразную в урбанизированной среде современного мегаполиса. Это символ Христа как спасительного маяка, ориентирующего людей», — отметил архитектор Иван Чирков.

Напомним, руководитель студии «Дикий филин» Рома Дик тоже пофантазировал над идеей храма святой Екатерины. Он прикинул, как постройка впишется на четырех площадках, предложенных мэром Александром Высокинским.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, храм Святой Екатерины, сквер, архитектор, рисунок, проект
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