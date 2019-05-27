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Танцевальный конкурс в ЦПКиО Екатеринбурга перенесли на год

12:14, 27 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Родители получили сообщение о сложностях с антитеррористическими мероприятиями. 

В ЦПКиО отменили «Праздник танца», запланированный на 2 июня. Родители детей, задействованных в танцевальных коллективах, получили сообщения, что мероприятие отменяется из-за сложностей в исполнении постановления № 333 о мерах по противодействию терроризму. «Праздник танца» перенесли на 1 июня 2020 года. В ЦПКиО ЕТВ рассказали, что мероприятие отменили заказчики, а парк выступал только как площадка. Связаться с организаторами на момент публикации не удалось.

Недавно в ЦПКиО на неделю перенесли танцевальный конкурс «Карусель». Участвовать в нем должны были воспитанники детсадов, поэтому праздник решили организовать в теплую погоду.

Сейчас ЦПКиО готовят к масштабной реконструкции. Авторы концепции хотят проработать историческую тему регулярного партерного парка, реконструировать павильон бывшего кинотеатра, разбить многофункциональный луг и разработать «эко-набережную». Подробнее о проекте читайте здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, дети, парк, ЦПКиО, Екатеринбург
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