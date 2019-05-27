Свердловчанка отсудила у коммунальщиков 120 тысяч на ремонт машины

В 2018 году автомобиль Toyota Voxy наехал колесом на незакрепленную крышку люка в Новоуральске. Машине после этой поездки потребовался ремонт на 109,5 тысячи рублей. За содержание участка отвечала дорожно-муниципальная служба, а участок дороги, где произошло ДТП, ремонтировал Новоуральский асфальтобетонный завод. Оба предприятия отказались возмещать владелице автомобиля ущерб, поэтому женщина пошла в суд. Она потребовала вернуть ей стоимость ремонта, две тысячи, потраченные на экспертизу, десять — на услуги представителя и госпошлину в три тысячи рублей. Все требования, кроме судебных расходов, удовлетворили, сообщили в пресс-службе областного суда.

Коммунальная служба, которая выступала ответчиком, подала апелляцию в областной суд. Они ссылались на то, что осматривали дорогу, но не видели несоответствие крышки и колодца люка. Однако судебная коллегия решила, что визуального осмотра было недостаточно и за канализацией тоже нужно было следить. Решение суда осталось без изменений. Позже владелица автомобиля попыталась взыскать и десять тысяч, потраченных в суде. Коммунальщикам пришлось выполнить и это требование. Всего женщина смогла отсудить 124 тысячи рублей.