Спонсоры храма святой Екатерины отошли в сторону
10:42, 27 Май 2019
Компании УГМК и РМК заявили, что подумают о финансировании, когда жители выберут одну площадку.
Компании УГМК и РМК, которые выступают инвесторами храма святой Екатерины заявили, что не будут участвовать в обсуждении площадки. «Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии», — говорится в совместном заявлении компаний. Спонсоры заявили, что будут ждать решения жителей Екатеринбурга и появления площадки, которая устроит всех. И только потом рассмотрят обращение епархии о финансировании строитльства.
Начало строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, привело к продолжительным протестам. В первый день разгонять людей с площадки пришли бойцы академии единоборств РМК. После территорию взяла под охрану Росгвардия. Последующие две недели спонсоры никак не комментировали свою позицию. По предложению Владимира Путина место строительства храма решит опрос. Результаты исследования ВЦИОМ рассказали, что 74% жителей против площадки в сквере. Однако территорию и проект отстаивает епархия.
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