Спонсоры храма святой Екатерины отошли в сторону 

Компании УГМК и РМК , которые выступают инвесторами храма святой Екатерины заявили , что не будут участвовать в обсуждении площадки. « Место , общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии», — говорится в совместном заявлении компаний. Спонсоры заявили , что будут ждать решения жителей Екатеринбурга и появления площадки , которая устроит всех. И только потом рассмотрят обращение епархии о финансировании строитльства.



