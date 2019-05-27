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Путин пообщался с патриархом Кириллом о сквере в Екатеринбурге

14:59, 27 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Пресс-секретарь президента отказался рассказать о подробностях беседы.
Владимир Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию со сквером в Екатеринбурге. «Они [президент РФ и патриарх] весьма откровенно обмениваются мнениями по самым актуальным и по самым разным вопросам повестки дня», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков отказался ответить на вопрос, сходятся ли позиции Путина и патриарха Кирилла по вопросу строительства храма. «Большего, к сожалению, я вам сказать не могу. Это их частный обмен мнениями», — уточнил пресс-секретарь президента.

Ранее митрополит Кирилл сравнил протесты в сквере с расстрелом царской семьи. «Сегодня перед Церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — сказал митрополит.
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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Скверная история, Путин, Екатеринбург, сквер у Драмтеатра, сквер, Владимир Путин
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