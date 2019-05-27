Путин пообщался с патриархом Кириллом о сквере в Екатеринбурге
14:59, 27 Май 2019
Пресс-секретарь президента отказался рассказать о подробностях беседы.
Владимир Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию со сквером в Екатеринбурге. «Они [президент РФ и патриарх] весьма откровенно обмениваются мнениями по самым актуальным и по самым разным вопросам повестки дня», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Песков отказался ответить на вопрос, сходятся ли позиции Путина и патриарха Кирилла по вопросу строительства храма. «Большего, к сожалению, я вам сказать не могу. Это их частный обмен мнениями», — уточнил пресс-секретарь президента.
Ранее митрополит Кирилл сравнил протесты в сквере с расстрелом царской семьи. «Сегодня перед Церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — сказал митрополит.
Идеальный кандидат
Что ждет избирателей и кандидатов в Серовском округе.
Новое и интересное
Эффект протеста
Городские истории
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Ольга Славникова: «Что-то будет!»