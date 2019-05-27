Митрополит Кирилл сравнил протесты в сквере с расстрелом царской семьи

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« Сегодня перед Церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — приводит цитату из речи митрополита Кирилла пресс-служба епархии.







Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский выразил надежду на то , что прошедший через страдания в XX веке ( голод , разруху , Великую Отечественную войну и другие) русский народ « не поддастся на вызовы нового времени» и останется единым. « Исторические ошибки не должны повторяться», — добавил митрополит Кирилл.





« Владыка подчеркнул , что те люди , что сегодня в некоторых городах страны выступают против строительства храмов , глумятся над православными ценностями — это наши братья , наши дети , потерявшиеся по причине безверия», — заключили в пресс-службе епархии.



Во время службы в Свято-Николаевском верхотурском мужском монастыре митрополит Кирилл заявилчто протесты в сквере из-за строительства храма святой Екатерины —это вызовкоторый прогремел из Екатеринбурга». Более тогодальше он сравнил его с расстрелом царской семьи в 1918 году.