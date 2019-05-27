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Митрополит Кирилл сравнил протесты в сквере с расстрелом царской семьи

12:00, 27 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский назвал столкновения в парке у Драмтеатра «вызовом церкви».
Во время службы в Свято-Николаевском верхотурском мужском монастыре митрополит Кирилл заявил, что протесты в сквере из-за строительства храма святой Екатерины — «это вызов, который прогремел из Екатеринбурга». Более того, дальше он сравнил его с расстрелом царской семьи в 1918 году.

«Сегодня перед Церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — приводит цитату из речи митрополита Кирилла пресс-служба епархии.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский выразил надежду на то, что прошедший через страдания в XX веке (голод, разруху, Великую Отечественную войну и другие) русский народ «не поддастся на вызовы нового времени» и останется единым. «Исторические ошибки не должны повторяться», — добавил митрополит Кирилл.

«Владыка подчеркнул, что те люди, что сегодня в некоторых городах страны выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями — это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия», — заключили в пресс-службе епархии.
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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, протест, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины
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