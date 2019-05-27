Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Мэрия обменяла ДК «Химмаш» на два участка в Екатеринбурге

18:10, 27 Май 2019
image63.jpg
Фото: ЕТВ
Здание с кружками перейдет на баланс города.

Мэрия Екатеринбурга обменяла ДК «Химмаш» на два земельных участка в черте города. Компания AVS Group планировала снести здание и построить многоэтажку, но жители района выступили против. Они несколько раз митинговали перед администрацией, требуя сохранить историческое здание, в котором функционирует 25 детских кружков и учатся 700 детей. Власти Екатеринбурга согласились, предложив застройщику участок на пересечении улиц Стачек и Баумана (микрорайон Эльмаш) и по улице Инженерной (Химмаш), сообщили в пресс-службе мэрии. ДК должны передать на баланс города.

С судьбой здания не могли определиться почти два года. Участок должны были оценить и предложить застройщику равный по стоимости вариант. Когда определились с участками, пришлось отселять людей из аварийного жилья и сносить дома. Все это делали на деньги из городского бюджета.

Идеальный кандидат
Что ждет избирателей и кандидатов в Серовском округе.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Мэрия обменяла ДК «Химмаш» на два участка в Екатеринбурге»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, здание, застройщик, ДК Химмаш, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
От Валентины Макаровой
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова