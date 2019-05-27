Мэрия обменяла ДК «Химмаш» на два участка в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга обменяла ДК «Химмаш» на два земельных участка в черте города. Компания AVS Group планировала снести здание и построить многоэтажку, но жители района выступили против. Они несколько раз митинговали перед администрацией, требуя сохранить историческое здание, в котором функционирует 25 детских кружков и учатся 700 детей. Власти Екатеринбурга согласились, предложив застройщику участок на пересечении улиц Стачек и Баумана (микрорайон Эльмаш) и по улице Инженерной (Химмаш), сообщили в пресс-службе мэрии. ДК должны передать на баланс города.

С судьбой здания не могли определиться почти два года. Участок должны были оценить и предложить застройщику равный по стоимости вариант. Когда определились с участками, пришлось отселять людей из аварийного жилья и сносить дома. Все это делали на деньги из городского бюджета.