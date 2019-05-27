Мэр Высокинский уехал к урбанистам в Кению

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский улетел на первую ассамблею ООН в Кению. Российская делегация должна презентовать Екатеринбург как место проведения всемирного дня городов, где будут обсуждать развитие населенных пунктов и инновации. Вместе с мэром в Кению отправились вице-губернатор Алексей Орлов и министр внешнеэкономических связей Василий Козлов. Они работают под предводительством министра строительства РФ Владимира Якушева.

«Крупнейшее мировое урбанистическое мероприятие позволит Екатеринбургу привлечь перспективные проекты, направленные на развитие города, обрести новых партнеров», — заявил Александр Высокинский.

Всемирный день городов пройдет в октябре. В Екатеринбург съедутся мэры, министры, эксперты и журналисты со всего мира, которые подготовят выступления на тему «Лучше город — лучше жизнь». В предыдущие годы мероприятие проводили в Шанхае, Милане, Кито и Ливерпуле.