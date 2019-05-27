Екатеринбурженка заставила приставов два раза вернуть ей зарплату
09:55, 27 Май 2019
Женщина решила, что продешевила в первый раз.
Бухгалтер кондитерской фабрики в Екатеринбурге обнаружила, что работодатель ей не доплачивает и пошла в суд. На заседании постановили взыскать в ее пользу 50 тысяч рублей. Судебные приставы вернули ей деньги, но скоро женщина снова подала документ с требованием выплатить ей зарплату за указанный период, только указала уже большую сумму, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Женщине объяснили, что дело попахивает мошенничеством и отозвали вторую заявку. Но деньги она получить все же успела. Началась проверка.
Другая свердловчанка тоже попыталась обмануть приставов. Она должна была отдавать четверть своей зарплаты на содержание сына. Три года она избегала этих трат и накопила долг в 200 тысяч рублей. Судебный пристав составил протокол об административном нарушении, но должница в суд так и не явилась, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Ее пошли искать. Приставы пришли в квартиру женщины, она открыла дверь, но вернулась в кровать и притворилась спящей. Ее все же удалось разбудить и доставить в суд.
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