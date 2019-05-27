Екатеринбурженка заставила приставов два раза вернуть ей зарплату

Бухгалтер кондитерской фабрики в Екатеринбурге обнаружила , что работодатель ей не доплачивает и пошла в суд. На заседании постановили взыскать в ее пользу 50 тысяч рублей. Судебные приставы вернули ей деньги , но скоро женщина снова подала документ с требованием выплатить ей зарплату за указанный период , только указала уже большую сумму , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Женщине объяснили , что дело попахивает мошенничеством и отозвали вторую заявку. Но деньги она получить все же успела. Началась проверка.



