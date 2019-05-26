Защитники сквера в Екатеринбурге привлекут на свою сторону экспертов
13:16, 26 Май 2019
Активисты решили вывести обсуждение на новый уровень, чтобы не повторять балаган.
Представители Фонда Святой Екатерины провели субботник в сквере у Драмтеатра. Десять человек разрыхлили поврежденный газон и засеяли новый. Защитники сквера не принимали участие в облагораживании территории: они обсуждали свое участие в созданной рабочей группе. Чтобы прекратить дилетантское обсуждение ситуации, они решили привлечь на свою сторону профессиональных архитекторов и урбанистов. В качестве аргуметов за сохранение сквера представят заключения пульмонологов и специалистов лесотехнического университета.
Кто именно будет представлять защитников сквера в рабочей группе, пока не решили: в обсуждении принимают участие социлоги, архитектурная группа «Подельники», представители сообщества «Парки и скверы», дома Маклецкого и фонда гражданских инициатив. У всех разные мнения, которые решили не консолидировать а дополнять экспертными мнениями. В 18:00 в сквере у Драмтеатра начался импровизированный концерт. Также на площадке представили стальную скульптуру стаффордширского терьера.
Последнее обсуждение строительства храма святой Екатерины, которое организовал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, закончилось ничем. Три часа участники метались между опросом и референдумом, но так и не пришли к единому мнению. Чтобы прекратить балаган было решено создать рабочую группу, в которую войдут сторонники храма, защитники сквера и депутаты. Первая встреча должна состояться в понедельник, 27 мая.
Екатеринбург другими глазами. «Камера опаснее любого оружия»
ЕТВ поговорил с афганским журналистом Саидом Али Казими, который много раз рисковал жизнью на Родине
Новое и интересное
Эффект протеста
Городские истории
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Ольга Славникова: «Что-то будет!»