Защитники сквера в Екатеринбурге привлекут на свою сторону экспертов

Представители Фонда Святой Екатерины провели субботник в сквере у Драмтеатра. Десять человек разрыхлили поврежденный газон и засеяли новый. Защитники сквера не принимали участие в облагораживании территории: они обсуждали свое участие в созданной рабочей группе. Чтобы прекратить дилетантское обсуждение ситуации , они решили привлечь на свою сторону профессиональных архитекторов и урбанистов. В качестве аргуметов за сохранение сквера представят заключения пульмонологов и специалистов лесотехнического университета.





Кто именно будет представлять защитников сквера в рабочей группе , пока не решили: в обсуждении принимают участие социлоги , архитектурная группа « Подельники», представители сообщества « Парки и скверы», дома Маклецкого и фонда гражданских инициатив. У всех разные мнения , которые решили не консолидировать а дополнять экспертными мнениями. В 18:00 в сквере у Драмтеатра начался импровизированный концерт. Также на площадке представили стальную скульптуру стаффордширского терьера.



