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Защитники сквера в Екатеринбурге привлекут на свою сторону экспертов

13:16, 26 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Активисты решили вывести обсуждение на новый уровень, чтобы не повторять балаган.
Представители Фонда Святой Екатерины провели субботник в сквере у Драмтеатра. Десять человек разрыхлили поврежденный газон и засеяли новый. Защитники сквера не принимали участие в облагораживании территории: они обсуждали свое участие в созданной рабочей группе. Чтобы прекратить дилетантское обсуждение ситуации, они решили привлечь на свою сторону профессиональных архитекторов и урбанистов. В качестве аргуметов за сохранение сквера представят заключения пульмонологов и специалистов лесотехнического университета.

Кто именно будет представлять защитников сквера в рабочей группе, пока не решили: в обсуждении принимают участие социлоги, архитектурная группа «Подельники», представители сообщества «Парки и скверы», дома Маклецкого и фонда гражданских инициатив. У всех разные мнения, которые решили не консолидировать а дополнять экспертными мнениями. В 18:00 в сквере у Драмтеатра начался импровизированный концерт. Также на площадке представили стальную скульптуру стаффордширского терьера.

Последнее обсуждение строительства храма святой Екатерины, которое организовал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, закончилось ничем. Три часа участники метались между опросом и референдумом, но так и не пришли к единому мнению. Чтобы прекратить балаган было решено создать рабочую группу, в которую войдут сторонники храма, защитники сквера и депутаты. Первая встреча должна состояться в понедельник, 27 мая.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, протесты, мэр, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, обсуждение, Александр Высокинский
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