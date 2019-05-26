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В Екатеринбурге прошел очередной митинг против дорогого метро

17:14, 26 Май 2019
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Фото: Андрей Пирожков в соцсетях
Андрей Пирожков снова взбунтовался ради студентов.

Депутат гордумы Андруй Пирожков организовал очередной митинг против роста цен в общественном транспорте. С 15 мая стоимость одной поездки в метро составляет 32 рубля, в остальном — пока 28. В протесте поучаствовали около ста человек, обсуждение прошло на площади 1905 года. Пирожков считает, что мэрия неправильно расходует средства на общественный транпорт.

«Перед тем, как повышать цены и вообще говорить о транспортной реформе, нужно разобраться с коммерческой фирмой И-Сеть“, имеющей 3% с каждой поездки по ЕКарте: понять ее доход и уровень прибыли, закредитованность и почему она показывает убытки. Иначе реформа — никакая не реформа, а дележ кормушки», — написал депутат в соцсетях.

Андрей Пирожков организовывает уже третий митинг против дорогого метро. Он также выступает за бесплатный проезд для студентов-очников по будням. Проезд в метро подорожал из-за необходимого обновления составов: мэрия закупила два поезда и запланировала дорогостоящий ремонт. Чтобы расплатиться за это, в тариф включили инвестиционную составляющую в четыре рубля. По такой же схеме раздумывают обновить парк трамваев и троллейбусов.

«Недавние события показали, что власти можно и нужно заставлять прислушиваться к мнению горожан», — заявил Пирожков.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, депутат, метро, общественный транспорт, митинг, Екатеринбург, Андрей Пирожков
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