Пропавшего мальчика нашли в торговом центре Екатеринбурга
11:22, 26 Май 2019
Десятилетний школьник решил провести время без контроля взрослых.
Десятилетний Семен Кушаков, который не вернулся с прогулки 24 мая, нашелся в торговом центре «Карнавал». На мальчика, который долгое время гулял там без сопровождения взрослых, обратила внимание охрана. Затем его передали полиции. Ребенок заявил, что просто хотел провести время без контроля взрослых. Его мать привлекут к административной ответственности, потому что она начала искать сына только спустя сутки, сообщили в прес-службе УМВД по Екатеринбургу. С мальчиком провели профилактическую беседу.
В ноябре 2018 года в торговых центрах нашли сразу двух пропавших детей. 10-летний мальчик после школы и отправился с другом в ТЦ «Глобус». Они пробыли там до закрытия, переночевали в подъезде, а утром снова вернулись в магазины. Там их и задержала полиция. За два дня до этого в том же торговом центре нашли 11-летнюю школьницу, которая украла у родителей 35 тысяч и решила купить себе что-нибудь.
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