После протестов в сквере у Драмтеатра может поселиться стальной терьер
12:18, 26 Май 2019
Скульптор Андрей Казанцев обещал установить свою работу в знак солидарности защитникам сквера.
Екатеринбургский скульптор Андрей Казанцев принес в сквер у Драмтеатра стального стаффордшинского терьера, чтобы устроить ему фотосессию. Весь вечер новый объект был точкой притяжения для гуляющих жителй города: взрослые делали фото, а дети использовали как аттракцион. Оставить скульптуру в сквере было нельзя — она должна отправиться к своему заказчику в США. Но скульптор, увидев интерес жтителей, согласился поставить одну из своих работ на площадке. Он рассказал, что следил за протестами в сквере и выступал за сохранение зеленой территории в первоначальном виде. Новую скульптуру Андрей Казанцев хочет установить на постамент среди деревьев.
Депутат гордумы Константин Киселев также предложил придумать северу новое имя и установить памятник, посвященный протестам. В его представлении, это мог быть колокол свободы, арка, яблоня за колючим забором, гитара или голубь. Депутат считает, что сквер «отстояли» и там точно не будет построен собор святой Екатерины. Поэтому зеленая территория получила «вторую жизнь».
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