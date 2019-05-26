После протестов в сквере у Драмтеатра может поселиться стальной терьер

Екатеринбургский скульптор Андрей Казанцев принес в сквер у Драмтеатра стального стаффордшинского терьера , чтобы устроить ему фотосессию. Весь вечер новый объект был точкой притяжения для гуляющих жителй города: взрослые делали фото , а дети использовали как аттракцион. Оставить скульптуру в сквере было нельзя — она должна отправиться к своему заказчику в США. Но скульптор , увидев интерес жтителей , согласился поставить одну из своих работ на площадке. Он рассказал , что следил за протестами в сквере и выступал за сохранение зеленой территории в первоначальном виде. Новую скульптуру Андрей Казанцев хочет установить на постамент среди деревьев.



