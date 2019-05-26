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К Универсиаде в Екатеринбурге высадили 2023 дерева

16:28, 26 Май 2019
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Фото: pixabay
Сосны и ели поддерживают заявку города на Шарташе. 
На Шарташе высадили 2023 дерева в поддержку заявки Екатеринбурга на Универсиаду. Сосны и ели заняли вырубленный участок возле Новосвердловской ТЭЦ. Для посадки потребовалось 150 волонтеров, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Акция по восстановлению леса продлится до конца мая. Под деревья подготовили 50 площадок в лесничествах региона.

В июне в Екатеринбург приедет комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU), которая пройдут ли соревнования в городе. Оценивать будут спортивные объекты и туристическую инфраструктуру. В Екатеринбурге к Универсиаде планируют построить пять спортивных объектов: центр художественной гимнастики, дворец самбо, тенниса, водных видов спорта и Ледовую арену.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, заявка, деревья, Универсиада, Екатеринбург
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