К Универсиаде в Екатеринбурге высадили 2023 дерева

На Шарташе высадили 2023 дерева в поддержку заявки Екатеринбурга на Универсиаду. Сосны и ели заняли вырубленный участок возле Новосвердловской ТЭЦ. Для посадки потребовалось 150 волонтеров , сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Акция по восстановлению леса продлится до конца мая. Под деревья подготовили 50 площадок в лесничествах региона.



