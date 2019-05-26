Дуров обвинил правительство в атаке на telegram-каналы Екатеринбурга

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« Сегодня российские власти попытались взломать четырех журналистов , которые освещали протесты в Екатеринбурге. К счастью , все эти попытки провалились из-за двухфакторной аутентификации. <…>Это служит напоминанием о том , что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем , чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан», — написал Павел Дуров в своем Telegram.





« Главного канала Екатеринбурга» Андрей Варкентин , главред znak.com Дмитрий Колезев и ИА « Между строк» Наталья Вахонина. Позже стало известно , что двойная авторизация помогла и корреспонденту « Медузы» Дмитрию Андрееву. IP-адреса злоумышленников зарегистрированы в Испании. О попытке взлома telegram-каналов в ночь на 25 мая сообщили главред портала overtime.life и владелецГлавного канала Екатеринбурга» Андрей Варкентинглавред znak.com Дмитрий Колезев и ИАМежду строк» Наталья Вахонина. Позже стало известночто двойная авторизация помогла и корреспондентуМедузы» Дмитрию Андрееву. IP-адреса злоумышленников зарегистрированы в Испании.

Создатель Telegram Павел Дуров обвинил российское правительство в попытке взлома каналов екатеринбургских журналистоввсе владельцы освещают новости города и Свердловской области). По его словамсделать это не удалось благодаря двухэтапной проверке авторизации. Дуров связывает атаку с протестамикоторые продолжались в Екатеринбурге всю прошлую неделю.