Дуров обвинил правительство в атаке на telegram-каналы Екатеринбурга
08:30, 26 Май 2019
Основатель соцсети посоветовал пользователям усилить защиту.
Создатель Telegram Павел Дуров обвинил российское правительство в попытке взлома каналов екатеринбургских журналистов (все владельцы освещают новости города и Свердловской области). По его словам, сделать это не удалось благодаря двухэтапной проверке авторизации. Дуров связывает атаку с протестами, которые продолжались в Екатеринбурге всю прошлую неделю.
«Сегодня российские власти попытались взломать четырех журналистов, которые освещали протесты в Екатеринбурге. К счастью, все эти попытки провалились из-за двухфакторной аутентификации. <…>Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан», — написал Павел Дуров в своем Telegram.
О попытке взлома telegram-каналов в ночь на 25 мая сообщили главред портала overtime.life и владелец «Главного канала Екатеринбурга» Андрей Варкентин, главред znak.com Дмитрий Колезев и ИА «Между строк» Наталья Вахонина. Позже стало известно, что двойная авторизация помогла и корреспонденту «Медузы» Дмитрию Андрееву. IP-адреса злоумышленников зарегистрированы в Испании.
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