Владимир Соловьев показал екатеринбургскому активисту «бесов»

Телеведущий в эфире «Вести FM» назвал защитников сквера у театр драмы, где планируется строительство храма святой Екатерины «продолжателями дела бесноватых» и «наследниками бесов». Антон Дербенев, оскорбившись за «бесов»-екатеринбуржцев, пообещал «дать леща» Владимиру Соловьева.

25 мая в Москве состоялась встреча оппонентов. Соловьев сказал, что продолжалась она достаточно долго и закончилась мирно. Теле- и радиоведущий показал Дербеневу «бесов» на фото и видеокадрах, снятых во время протеста в сквере. И объяснил, что дал оценку не всем екатеринбуржцам, а отдельным категориям горожан. «Расхождений у нас было не так много. Он согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными», — цитирует Соловьева РБК.