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Владимир Соловьев показал екатеринбургскому активисту «бесов»

22:23, 25 Май 2019
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Встреча телеведущего и Антона Дербенева произошла в Москве. Разошлись мирно.

Телеведущий в эфире «Вести FM» назвал защитников сквера у театр драмы, где планируется строительство храма святой Екатерины «продолжателями дела бесноватых» и «наследниками бесов». Антон Дербенев, оскорбившись за «бесов»-екатеринбуржцев, пообещал «дать леща» Владимиру Соловьева.

25 мая в Москве состоялась встреча оппонентов. Соловьев сказал, что продолжалась она достаточно долго и закончилась мирно. Теле- и радиоведущий показал Дербеневу «бесов» на фото и видеокадрах, снятых во время протеста в сквере. И объяснил, что дал оценку не всем екатеринбуржцам, а отдельным категориям горожан. «Расхождений у нас было не так много. Он согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными», — цитирует Соловьева РБК.

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Еще одним аргументом журналиста были то, что оскорбительные фразы были «вырваны из контекста». Среди обидевшихся на «бесов» екатеринбуржцев была и поэтесса Александра Аксенова, вступившая с Соловьевым в диалог.

Видео: ЕТВ

Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Скверная история, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Екатеринбург, конфликт
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