Вице-губернатор Бидонько отстаивает сквер для строительства храма

Сергей Бидонько заявил, что «мы не должны, наверно, ограничивать права людей высказать свое мнение». По мнению вице-губернатора, сквер у театра драмы стоит включить в итоговый вариант опроса по выбору площадок для строительства храма святой Екатерины.

«Я говорю сейчас не как чиновник, не как работник администрации губернатора, просто как человек, как горожанин. От огороженной части, 8-9% всего занимает сам собор. Все остальное — это зона озеленения, площадки, новая набережная продленная и так далее. Я искренне не совсем понимаю вообще о чем мы спорили. На этом месте появилось бы обновленное место. То есть храм и сквер, на мой взгляд, вообще бы никак не пересекались. Там место для того, что было для сквера осталось бы и приобрело бы еще более яркие краски», — сказал Сергей Бидонько в эфире «Эхо Москвы — Екатеринбург».