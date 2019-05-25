Вице-губернатор Бидонько отстаивает сквер для строительства храма
Сергей Бидонько заявил, что «мы не должны, наверно, ограничивать права людей высказать свое мнение». По мнению вице-губернатора, сквер у театра драмы стоит включить в итоговый вариант опроса по выбору площадок для строительства храма святой Екатерины.
«Я говорю сейчас не как чиновник, не как работник администрации губернатора, просто как человек, как горожанин. От огороженной части, 8-9% всего занимает сам собор. Все остальное — это зона озеленения, площадки, новая набережная продленная и так далее. Я искренне не совсем понимаю вообще о чем мы спорили. На этом месте появилось бы обновленное место. То есть храм и сквер, на мой взгляд, вообще бы никак не пересекались. Там место для того, что было для сквера осталось бы и приобрело бы еще более яркие краски», — сказал Сергей Бидонько в эфире «Эхо Москвы — Екатеринбург».
Ранее губернатор Куйвашев, ознакомившись с результатами опроса ВЦИОМ [74% екатеринбуржцев назвали площадку в сквере неудачной — прим. ЕТВ], говорил, что «предстоит вместе найти новое место для храма». Глава региона посчитал, что данные опроса «показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан». Но с Куйвашевым не согласился сначала мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, заявивший, что площадку в сквере, где целую неделю шло противостояние сторонников храма и защитников сквера, не стоит исключать из перечня мест будущей стройки. А затем и Сергей Бидонько встал на позицию, не совпадающую с мнением губернатора.
Все-таки все площадки должны участвовать, они должны собрать определенное количество, говоря уже так современным языком, лайков. Общественное мнение, безусловно. Просто мы должны понимать, если мы будем все время находится в состоянии референдумов каких-то или опросов, поверьте мне, мы вообще ничего никогда не сделаем. Если вспомнить историю с Эйфелевой башней? После того, как Эйфель ее построил, его хотели чуть ли не казнить на ней. А сегодня мы можем представить Париж без нее? Поэтому общественное мнение — это важно, но оно склонно все-таки меняться под какими-то определенными условиями.