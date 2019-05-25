Торговавшую контрафактными сигаретами екатеринбурженку ждет суд

Жительница Екатеринбурга в течении года приобретала крупные партии сигарет без акцизных марок, а затем продавала их в розницу. В декабре 2018 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД обнаружили несколько складов табачной продукции.

Один из них был в квартире обвиняемой на улице Тепличной, еще три — в гаражных боксах на Уралмаше и Эльмаше.