Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Торговавшую контрафактными сигаретами екатеринбурженку ждет суд

13:52, 25 Май 2019
table-1944628_960_720.jpg
Фото: pixabay.com
Полиция изъяла табачных изделий на сумму восемь миллионов рублей.

Жительница Екатеринбурга в течении года приобретала крупные партии сигарет без акцизных марок, а затем продавала их в розницу. В декабре 2018 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД обнаружили несколько складов табачной продукции.

Один из них был в квартире обвиняемой на улице Тепличной, еще три — в гаражных боксах на Уралмаше и Эльмаше.

Екатеринбург другими глазами. «Камера опаснее любого оружия»
Журналист Саид Али Казими много раз рисковал жизнью.

Сотрудники полиции изъяли сигареты без маркировки, предусмотренной законом, на сумму восемь миллионов рублей. В отношении 31-летней, ранее судимой жительницы Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ — «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

Материалы уголовного дела из полиции переданы в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Вице-губернатор Бидонько отстаивает сквер для строительства храма
Чиновник не уверен, что удастся прийти к 100-процентному согласию.
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Торговавшую контрафактными сигаретами екатеринбурженку ждет суд»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, суд, контрафакт, полиция Екатеринбурга, полиция, уголовное дело
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
От Валентины Макаровой
Условно освобожденный. Постскриптум к суду над Соколовским
Общество
Условно освобожденный. Постскриптум к суду над Соколовским
Для любителей покемонов и свободы слова в интернете день сегодня выдался радостный. Руслана Соколовского хоть и признали виновным, но отпустили домой. Эмоции и комментарии — на ЕТВ.