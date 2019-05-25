Торговавшую контрафактными сигаретами екатеринбурженку ждет суд
Жительница Екатеринбурга в течении года приобретала крупные партии сигарет без акцизных марок, а затем продавала их в розницу. В декабре 2018 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД обнаружили несколько складов табачной продукции.
Один из них был в квартире обвиняемой на улице Тепличной, еще три — в гаражных боксах на Уралмаше и Эльмаше.
Сотрудники полиции изъяли сигареты без маркировки, предусмотренной законом, на сумму восемь миллионов рублей. В отношении 31-летней, ранее судимой жительницы Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ — «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».
Материалы уголовного дела из полиции переданы в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.