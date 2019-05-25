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Ночью атаковали telegram-каналы екатеринбургских журналистов

12:36, 25 Май 2019
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Фото: pixabay.com
Попытки взлома происходили с IP, зарегистрированного в Испании.

Telegram-каналы главного редактора портала overtime.life Андрея Варкентина (канал @hramnadrame — сейчас «Главный канал Екатеринбурга), главного редактора znak.com Дмитрия Колезева и Натальи Вахониной, главного редактора ИА «Между строк» из Нижнего Тагила, в ночь на 25 мая пытались взломать. Все три аккаунта были атакованы с IP, находящегося в Мадриде.

Злоумышленники «споткнулись о двухэтапную аутентификацию», сообщил Дмитрий Колезев. «Обменялись информацией, это один и тот же айпишник», — подтвердил ЕТВ Андрей Варкентин.

Общим для всех трех telegram-каналов, которые ведут журналисты, является публикация оперативной и объективной информации о происходящем в Екатеринбурге и Свердловской области.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, журналисты, Екатеринбург, telegram-каналы
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