Ночью атаковали telegram-каналы екатеринбургских журналистов

Telegram-каналы главного редактора портала overtime.life Андрея Варкентина (канал @hramnadrame — сейчас «Главный канал Екатеринбурга), главного редактора znak.com Дмитрия Колезева и Натальи Вахониной, главного редактора ИА «Между строк» из Нижнего Тагила, в ночь на 25 мая пытались взломать. Все три аккаунта были атакованы с IP, находящегося в Мадриде.

Злоумышленники «споткнулись о двухэтапную аутентификацию», сообщил Дмитрий Колезев. «Обменялись информацией, это один и тот же айпишник», — подтвердил ЕТВ Андрей Варкентин.

Общим для всех трех telegram-каналов, которые ведут журналисты, является публикация оперативной и объективной информации о происходящем в Екатеринбурге и Свердловской области.